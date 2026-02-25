ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಯು ಟರ್ನ್, 30 ವರ್ಷ ನಂತರ ಪವಾಡ- ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ
Shani shukra conjunction 2026 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಬಲ ಯೋಗವು ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
shani shukra
ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ವಿಶೇಷ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಶಿಸ್ತು, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಫಲಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ, ಶುಕ್ರನು ಸಂಪತ್ತು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಎರಡರ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ಮ, ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಬಲ ಶನಿ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನು ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಶುಕ್ರನು ಲಾಭದ ಮನೆಯ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೆಲಸಗಳು ಪುನರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸರಾಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ. ಶನಿ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗವು ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ತೀರ್ಪುಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯು ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹ. ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಈಗ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವವರು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಶನಿ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮೃದ್ಧ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆದರೆ, ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ.