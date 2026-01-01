ಜನವರಿ 3ಕ್ಕೆ ಪಂಚಕ ಯೋಗ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್
2026 astrology predictions Surya shani panchak yog January new year ಜನವರಿ 3 ರಂದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ನಡುವೆ ಅಪರೂಪದ ಪಂಚಂಕ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನು 2026 ರ ಮೊದಲ ವಿಶೇಷ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಂಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಜನವರಿ 3, 2025 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07:38 ಕ್ಕೆ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ನಡುವೆ ಪಂಚಂಕ ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶುಭ ಕೋನೀಯ ಸಂಯೋಗವು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು 72 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿಶೇಷ ಕೋನೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಶನಿ ಸಂಯೋಗವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಭೂಮಿ, ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು. ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಸೂರ್ಯನ ಸಕ್ರಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಒಳಹರಿವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವವು ಮಾನಸಿಕ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ-ಶನಿ ಪಂಚಂಕ ಯೋಗವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.