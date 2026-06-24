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- ಶ್ರಾವಣದ ಮೊದಲು ವಿಧಿಯ ಆಟ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
ಶ್ರಾವಣದ ಮೊದಲು ವಿಧಿಯ ಆಟ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
ಶ್ರಾವಣದ ಮೊದಲು, ಜುಲೈ 27 ರಂದು, ಶನಿ ದೇವರು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 138 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಶನಿಯ ಈ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ಅವಧಿಯು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೃಷಭ
ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯನ ಪುತ್ರ ಶನಿದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳು ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಸಂದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದ, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವು ಬೆಳಗಲಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗೀಡಾದವರು ತಮ್ಮ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಸಂದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.
ಮೀನ
ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವಾ ವೀಸಾ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ಈಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸಮಯ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.