ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನ ಆಟ ಶುರು! 3 ರಾಶಿಗೆ ಲವ್, 3 ರಾಶಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ!
ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಬಲದಿಂದಾಗಿ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಅರಳಲಿದೆ. ಇನ್ನು 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿಯಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡುವ ಅದೃಷ್ಟದ ಕಾಲವಾಗಬಹುದು.
ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಕ್ರನು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ, ಸಂಪತ್ತು, ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂತೋಷದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಇದರಲ್ಲಿ 3 ರಾಶಿಗಳ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಹರಿವು, ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಂತಹ 'ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ'ಯಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ - ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆ
ಶುಕ್ರನ ಆಧಿಪತ್ಯದ ರಾಶಿಯಾದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗುವ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವವರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸಹ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಹ ಮಾಯವಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ - ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ
ಮೀನ ರಾಶಿ - ಸಂಗಾತಿ ಭೇಟಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ -ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ
ಮಕರ ರಾಶಿ - ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ
ಧನು ರಾಶಿ-ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಕೃಪೆ
ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರಳಬಹುದು. ವೃಷಭ, ತುಲಾ, ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ತಿರುವುಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ, ಮಕರ, ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅದೃಷ್ಟಗಳು ಬರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಫಲಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು.
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