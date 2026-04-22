ಗಜಕೇಸರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂದು 6 ರಾಜಯೋಗಗಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗ: ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಕಾದಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ?
Six Rajayogas impact Today: ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಂದು ಶೋಭನ್, ಗಜಕೇಸರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ವಿಶೇಷ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಈ ಕೆಲ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ.
ಆರು ರಾಜಯೋಗ
ಏಪ್ರಿಲ್ 22, ಬುಧವಾರದಂದು ಶೋಭನ್, ಅಧಿಕಂಡ್, ರಾಕ್ಷಸ, ಅಮೃತಸಿದ್ಧಿ, ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸರ್ ಎಂಬ 6 ವಿಶೇಷ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಲಾಭ-ನಷ್ಟವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ. ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಲಹೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇತರರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ. ತಪ್ಪು ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿರುವ ಕೆಲಸಗಳತ್ತ ಈಗ ಗಮನಹರಿಸಿ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದರೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಹೊರಗಿನವರ ಸಲಹೆಯು ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಹಳೆಯ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯುವಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಆಪ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗಿನ ಜಗಳ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡೆಯಲಿವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಇಂದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ನೀವು ಚಿಂತಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತಮ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಹೊಂದುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಯುವಕರಿಗೆ ಇಂದು ಬಯಸಿದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು. ಇಂದು ಮನೆಗೆಲಸ ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಿರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯವೊಂದು ಹಿರಿಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು.
ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ
ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಇದರ ನಿಖರತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
