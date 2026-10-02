ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರಂದು ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹಣದ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂಯೋಗಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರಂದು, ಅಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆ ದಿನ, ಚಂದ್ರನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ದೇವಗುರು ಗುರು ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ, ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಗವು 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ:
ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗದ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಅದೃಷ್ಟವು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಡ್ತಿ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಳೆಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ.
ಮಿಥುನ:
ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿಯಿಂದ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ:
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ತಂಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಂತಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ.
ಕುಂಭ:
ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುಭ ಸಮಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಸಾಲಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದ, ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೀರಿ. ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.