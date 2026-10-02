ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಪ್ರತ್ಯುತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಅನೇಕ ಜನರು ಶನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶನಿಯು ಕರ್ಮವನ್ನು ನೀಡುವವನು. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅದು ಜನರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀಡುವವನು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನ. ಇದು ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ಮೀನದಲ್ಲಿ ವಕ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರಂದು ಸಂಜೆ 5:56 ಕ್ಕೆ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿ ಪರಸ್ಪರ 180-ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರತ್ಯುತಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶನಿ ಮೀನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಶನಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಈ ಸ್ಥಾನವು 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಸಿಂಹ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಈ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಯೋಗ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ನಿಮಗಾಗಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗವು ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಹ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸಹ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಶಾಂತಿ ಅಥವಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಸಹ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ.