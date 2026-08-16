ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ರಾಜಯೋಗ; 3 ತಿಂಗಳು 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಕಿರೀಟ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುವ ಚೀನೀ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಯೋಗವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 4 ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು, ವೃತ್ತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿ ಕಾಣಲಿದ್ದಾರೆ.
ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಯೋಗ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ, ಚೀನೀ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಖರ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಈ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಯೋಗವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಚೀನೀ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಶಕ್ತಿ ಸೇರಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೆಲುವುಗಳು ದಾಖಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬೆಂಕಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಧೂಳಿನಂತೆ ಹಾರಿಹೋಗುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳನ ಆಧಿಪತ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ನ ತೀವ್ರ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಗುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೀರಿ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿದ್ದು, ಲಾಭ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. ರಹಸ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಶನಿಯ ಆಧಿಪತ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ನ ಅದೃಷ್ಟವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ರಾಜಯೋಗದ ಜೀವನವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೀರಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನೆರವೇರದ ಆಸೆಗಳು, ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಖಚಿತವಾಗುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ಅಪಾರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳದ ಮನೋಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡು ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯನ ಆಧಿಪತ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ನ ರಾಜಯೋಗವು ರಾಜನಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಇದುವರೆಗಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ, ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಕೈಗೂಡಲಿವೆ. ಹೊಸ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಯೋಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
Disclaimer: ಇದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ.