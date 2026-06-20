ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ 'ಬೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ' ಅಂತೆ; ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ?
ವಿಶ್ವ ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂದೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರಂತೆ. ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ, ತಾಳ್ಮೆ ತೋರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು?
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಕರ್ಮಕಾರಕನಾದ ಶನಿ. ಇವರು ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಇವರು, ಅದನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವನವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಇವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇವರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ತಂದೆಯಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ಇವರೇ ಮಕ್ಕಳ ನಿಜವಾದ 'ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್'.
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ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜನಾದ ಸೂರ್ಯ. ಈ ರಾಶಿಯ ತಂದೆಯರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು. ಇವರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತನಂತೆ ಬೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಮಗಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆನಂದವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ದೃಢವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಲವಾದ 'ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚ'ವಾಗಿ ಈ ತಂದೆಯರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ.
Disclaimer: ಇದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ.