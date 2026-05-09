ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತು ಖರೀದಿಸುವ ಅದೃಷ್ಟ; ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು
ಪಂಚಾಂಗಕರ್ತ ಫಣಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ, ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾದಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಗಳಿದ್ದರೆ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರಫಲವಿದೆ.
ಶುಭಸುದ್ದಿ, ಯೋಗ, ಲಾಭ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಬಂಧುಮಿತ್ರರಿಂದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ. ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡಿ, ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವಿರಿ. ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವಿರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಬಂಧುಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಸಾಲ ಮಾಡುವಿರಿ. ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿರಿ. ವ್ಯಾಪಾರ, ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸಲಿವೆ. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಿರಿ. ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಭೇಟಿ ಸಂತಸ ತರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುವಿರಿ. ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಆಪ್ತರಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಂದ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪದೋನ್ನತಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ. ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಲೀಸಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿರಿ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಲುಪುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಗವಿದೆ. ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿರಿ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯುವಿರಿ. ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಿರಿ. ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗಲಿದೆ.
