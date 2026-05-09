ಧಳಪತಿ ವಿಜಯ್ಗೆ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ರಾಜಯೋಗ! ಹೀಗೆ ಯಾವ ರಾಶಿಗೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ ಗೊತ್ತಾ?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಚಭಂಗ ರಾಜಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ, ದುರ್ಬಲ ಗ್ರಹವೊಂದು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ನಟ ವಿಜಯ್ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ನೀಚನಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಧಳಪತಿ ವಿಜಯ್
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಹ ದುರ್ಬಲವಾಗಿ (ನೀಚ), ನಂತರ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮದಿಂದ ಆ ದೌರ್ಬಲ್ಯವು ಮಾಯವಾಗಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನೇ ನೀಚಭಂಗ ರಾಜಯೋಗ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತೆ. ನಟ ವಿಜಯ್ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ನೀಚನಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ನೀಚನಾಗಿದ್ದರೂ, ಆ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಬುಧನು ಬಲವಾಗಿರುವುದು ನೀಚಭಂಗವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ, ಈಗ ಅಲುಗಾಡಿಸಲಾಗದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನೀಚಭಂಗ ರಾಜಯೋಗ
ನೀಚಭಂಗ ರಾಜಯೋಗವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಗೋಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ
ಮೇಷ ರಾಶಿ:ನಿಮ್ಮ ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ದುರ್ಬಲನಾಗಿದ್ದರೂ, ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಕಳೆದುಹೋದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ವಿಜಯ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಒಂದು 'ಮಾಸ್' ಎಂಟ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಸಿಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಬುಧ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣಕಾಲ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಮಂಗಳನ ಪ್ರಭಾವವಿರುವ ರಾಶಿಯಾದ್ದರಿಂದ, ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತವೆ. **ಮಕರ ರಾಶಿ:** ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಗ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ?
ಒಬ್ಬರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹವು ನೀಚನಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಯೋಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
* ನೀಚನಾದ ಗ್ರಹದ ಅಧಿಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಥವಾ ಉಚ್ಚನಾಗಿರುವುದು.
* ನೀಚನಾದ ಗ್ರಹ ಲಗ್ನಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರನಿಗೋ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (1, 4, 7, 10) ಇರುವುದು.
* ನೀಚನಾದ ಗ್ರಹ ನವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚನಾಗಿರುವುದು. ನಟ ವಿಜಯ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿನ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅವರಿಗೆ 'ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು' (Mass Appeal) ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಶನಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಪರಾಕ್ರಮ ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋರಾಟಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.