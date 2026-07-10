ಚೀನೀ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಸುವರ್ಣಯುಗ!
ಚೀನೀ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ 14 ರಿಂದ 'ಭೂಮಿಯ ಆಡು' (Earth Goat) ಎಂಬ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯ ಅವಧಿ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ ನೋಡಿ.
Chinese Horoscope
ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ 'ಭೂಮಿ' ತತ್ವವು ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಚೀನೀ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ 'ಭೂಮಿ' (Earth) ಇದೇ ರೀತಿಯ ಗುಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ 'ಬೆಂಕಿ ಕುದುರೆ' (Fire Horse) ವರ್ಷದ ವೇಗದಿಂದ ಚಂಚಲವಾಗಿದ್ದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಈ 'ಭೂಮಿಯ ಆಡು' (Earth Goat) ಅವಧಿಯು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. "ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು" ಎಂಬಂತೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
'ಆಡು' - ಅಶ್ವಿನಿ ಮತ್ತು ಮೇಷ ರಾಶಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಚೀನೀ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಆಡು' ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯತೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರವು 'ಮೇಷ' ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದೆ, ಇದರ ಚಿಹ್ನೆಯೂ ಆಡು. ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ 'ಭೂಮಿಯ ಆಡು' ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತೆ ಚಾಲನೆಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
Chinese Horoscope
ಈ ಶಕ್ತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ತಂದರೂ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ:
ವೃಷಭ (Taurus): 'ಭೂಮಿ' ತತ್ವದ ರಾಶಿಯಾದ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣಯುಗ. ನೀವು ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ (Cancer): ಜುಲೈ 14ರ ನಂತರದ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
Earth Goat
ಕನ್ಯಾ(Virgo): 'ಭೂಮಿ' ತತ್ವದ ಪ್ರಭಾವವಿರುವ ನಿಮಗೆ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಯೋಜಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಕರ (Capricorn): ಆಡು ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ, ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಯೋಗ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ.
Chinese Horoscope Predict
ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ 'ನಿಧಾನವೇ ಪ್ರಧಾನ' ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ:
1. ಹೂಡಿಕೆಗಳು: ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ.
2. ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು: ಯಾವುದಾದರೂ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಜುಲೈ 14ರ ನಂತರ ಬರುವ ಶುಭ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿ.
3. ಮನಃಶಾಂತಿ: ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ಅಥವಾ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಈ 'ಭೂಮಿ' ತತ್ವದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದು.