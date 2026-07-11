ಗಂಡ ಯೋಗ + ವೃದ್ಧಿ ಯೋಗದಿಂದ ಶುಭ ಸಂಯೋಗ: ಶನಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
ಶನಿವಾರದಂದು ಗಂಡ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಿ ಯೋಗದ ಶುಭ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿವೆ. ಈ ದಿನ ಶನಿ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಗಂಡ ಯೋಗ, ವೃದ್ಧಿ ಯೋಗ
ಶನಿವಾರದಂದು ಗಂಡ ಯೋಗ, ವೃದ್ಧಿ ಯೋಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಈ ದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಶನಿವಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶನಿ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಇರಲಿದೆ ಅಂತಾ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನ ಶನಿ ದೇವರನ್ನು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿ, ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
- ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹೊಸ ಅವಕಾಶ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ
- ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಗತಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.
- ಶನಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣ.
- ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ, ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆ
- ಮನೆ, ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ.
- ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಳ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳು
- ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು.
- ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿರ್ಧಾರ
- ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಾಭಗಳಾಗಲಿವೆ.
- ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ
- ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಹ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟ
- ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
- ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರದತ್ತ ಸಾಗಲಿವೆ
- ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶ
- ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ
- ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
- ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಮಂಗಳಕರ
- ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿಗದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ
- ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಳ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ
- ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ.
- ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ
- ತಡವಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ
- ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ.
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ
- ಚಂದ್ರನ ಅನುಕೂಲಕರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ
- ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿ, ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣ
- ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿ
- ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ
- ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು
ಶನಿ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಪಡೆಯಲು ಸರಳ ಪರಿಹಾರ
ಇಂದು ಶನಿವಾರದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಪೂಜಿಸಬಹುದು. ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ದಾನ ಮಾಡುವುದು, ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು, ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಶನಿಯ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
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