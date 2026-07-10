ಜುಲೈ 27 ರಿಂದ ಶನಿ ಹಿಮ್ಮುಖ, ಸಿಂಹ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು
ಜುಲೈ 27 ರಂದು ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಶನಿಯು ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾನೆ.
Shani Vakri
ಜುಲೈ 27 ರಂದು ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಲಿದ್ದಾನೆ.ಶನಿಯು ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ 27 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ರವರೆಗೆ ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಆಗಾ ಶನಿಯು ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶನಿಯು ತಮ್ಮ 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶನಿಯ ಧೈಯ (ಸೂರ್ಯ ಪ್ರೇರಿತ ಅವಧಿ) ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಮ್ಮುಖ ಶನಿಯ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಲು ನಿಮಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.
ಪರಿಹಾರಗಳು:
1) ಶನಿಯ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಶನಿವಾರದಂದು ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿ.
2) ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಂಸ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಈಗ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.
ಪರಿಹಾರ:
ಶನಿಯು ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುವವನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಶನಿದೇವನ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ. ಓಂ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ ಎಂದು ಕನಿಷ್ಠ 108 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಸಹ ಶನಿಯ ಧೈಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿಯು ಹಿಮ್ಮುಖವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ನೀವು ಅದರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಥವಾ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಪರಿಹಾರ:
ಕಪ್ಪು ನಾಯಿಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಿ.
ಶನಿವಾರ ಶನಿದೇವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪರಿಹಾರ:
ಶನಿಯ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ದಶರಥ ಬರೆದ ಶನಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಥವಾ ಶನಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಠಿಸಿ.
ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ.