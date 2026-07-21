ಸೂರ್ಯ-ಮಂಗಳ-ಬುಧ ಮಂಗಳಕರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್; ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ ಆರಂಭ
ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗವೊಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮಂಗಳಕರ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲಿದ್ದಾರೆ.
3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಆರಂಭ
ಈ ವರ್ಷ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಂಯೋಗವೊಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ, ಗ್ರಹಗಳ ಸೇನಾಪತಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಕಾರಕ ಬುಧ. ಈ ಮೂರೂ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಲಿವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಹಾಸಂಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಮಂಗಳಕರ ಸಂಯೋಗ
ಈ ಮಂಗಳಕರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣ ಕೈಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಳೆಯ ಶತ್ರುಗಳು ಸೋಲನುಭವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಹರಿವಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಷೇರು ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಧುರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ. 2026ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಸೂರ್ಯ-ಮಂಗಳ-ಬುಧ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿದೆ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಾರಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಗುರು ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆಯುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಯೋಗವಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರಲಿವೆ. ಮಂಗಳನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ, ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ. ಬುಧನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
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