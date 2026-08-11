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- ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗದಿಂದ ಮೇಷ ಮತ್ತು ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಸೇರಿ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗದಿಂದ ಮೇಷ ಮತ್ತು ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಸೇರಿ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರಂದು ಬುಧನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಬುಧನು ಅಸ್ತಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶುಭ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 22 ಶನಿವಾರದಂದು ಬುಧನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ
ಆಗಸ್ಟ್ 22, ಶನಿವಾರದಂದು ಬುಧನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಬುಧನು ಅಸ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬುಧನು ಸೂರ್ಯನಂತೆಯೇ ಅದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೇತು ಬುಧ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಹದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಇದು ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮೇಷ ಮತ್ತು ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳು ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈಗ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಬುಧನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕೆಲವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಹ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅವಧಿಯು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯಿಂದ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಬಹುದು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೀವು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.