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- ಜಾತಕ ಜುಲೈ 21: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ
ಜಾತಕ ಜುಲೈ 21: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ
ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ, ಹಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಠಮಾರಿ ಮನೋಭಾವವು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೆಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತುರ್ತು ವಿಷಯಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಸಂಜೆ ನೀವು ಆಪ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಉತ್ತಮ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರಬೇಕು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿರೋಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆತುರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂವಹನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹೊಳೆಯಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ರೂಮ್ಮೇಟ್ಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನೀವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಸಲಹೆಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಯೌವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮಕರ
ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜೀವನ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾಗಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.