Solar Eclipse August 2026 : ನಾಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸೋದಿಲ್ಲವಾದ್ರೂ ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಲೈವ್ ನೋಡೋರು ಏನೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?
ಆಗಸ್ಟ್ 12 ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. ಈ ದಿನವೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ. ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪದ್ಧತಿಗಳಿವೆ. ನೀವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೂತಕದ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಾ? ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವಿದೆ. ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಅಪರೂಪವಲ್ಲ. ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
ನಾಸಾ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಂದು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಯುರೋಪ್, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಣ ನೇರವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣದ ಸೂತಕ ಅವಧಿಯು ಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣದ ಯಾವುದೇ ಸೂತಕ ಜಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಣೆ
ನೀವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಟಿವಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೂತಕ ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಟಿವಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ, ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪಾಪವಿಲ್ಲ. ಗ್ರಹಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಿಯಮಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಆಕಾಶ ಘಟನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗೋಚರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಗ್ರಹಣವು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ನಿಜವಾದ ಗ್ರಹಣವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಿಂದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಅಥವಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾದ ದೃಶ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ?
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು, ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮನೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಗ್ರಹಣವು ನೇರವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಮತ್ತು ಸೂತಕ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಮಂತ್ರ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ.
ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ನೇರ ಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಿಸ್ಬಹುದೇ?
ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಭ್ರೂಣಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೂತಕ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಭಾರತೀಯರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸ್ಪೇನ್, ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸುವ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗೋಚರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೂತಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣ ಅವಧಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.