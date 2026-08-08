ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ: ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಉದಯ, ಆಗಸ್ಟ್ 10ರ ನಂತರ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹಣವೋ ಹಣ!
2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 10ರಂದು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಉದಯಿಸುವುದರಿಂದ 'ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ'ದ ಶಕ್ತಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
15
Image Credit : Gemini
ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುವನ್ನು ಶುಭ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಗುರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರು ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಸದ್ಯ ಗುರು ತನ್ನ ಉಚ್ಛ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ದುರ್ಬಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 10ರಂದು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಉದಯಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಇರುವುದರಿಂದ 'ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ' ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಗುರುವಿನ ಉದಯದಿಂದ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಗಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ asianet suvarna news ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
25
Image Credit : OTHERS
ತುಲಾ ರಾಶಿ - ಸ್ಥಾನ: 10ನೇ ಮನೆ (ಕರ್ಮ / ವೃತ್ತಿ ಸ್ಥಾನ)
- ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
- ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
- ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
- ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಏರ್ಪಡುತ್ತವೆ.
- ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ.
35
Image Credit : OTHERS
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ - ಸ್ಥಾನ: ಮೊದಲ ಮನೆ (ಜನ್ಮ ರಾಶಿ)
- ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಮನೋಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
- ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
- ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
- ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸಲಿದೆ.
45
Image Credit : OTHERS
ಧನು ರಾಶಿ - ಸ್ಥಾನ: 8ನೇ ಮನೆ (ಆಯುಷ್ಯ ಸ್ಥಾನ)
- ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
- ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.
- ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ.
- ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮಾಯವಾಗಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
55
Image Credit : OTHERS
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ - ಸ್ಥಾನ: 11ನೇ ಮನೆ (ಲಾಭ ಸ್ಥಾನ)
- ಆಗಸ್ಟ್ 10ರ ನಂತರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತವೆ.
- ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ; ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ.
- ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.
- ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
- ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಂಡು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
Disclaimer: ಇದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಬಳಕೆದಾರರು ಇವನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
Latest Videos