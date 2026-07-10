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- ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಬಲವಾದ ಪ್ರವೇಶ; ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರವರೆಗೆ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ
ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಬಲವಾದ ಪ್ರವೇಶ; ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರವರೆಗೆ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಈ ಸಂಚಾರ ಅಥವಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರವರೆಗೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಶುಭ ಅಥವಾ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಬಹುದು.
budh gochar
ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ತರ್ಕ, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಗ್ರಹವಾದ ಬುಧ, ಜುಲೈ 7 ರಂದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರವರೆಗೆ ಬುಧ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಗ್ರಹವು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅನೇಕ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಈ ಸಂಚಾರ ಅಥವಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುಭ ಅಥವಾ ಶುಭವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೊದಲ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಜನರನ್ನು ನಿಮ್ಮತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಸಂತೋಷ, ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಮಯವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣ ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜಾತಕ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಹತ್ತನೇ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮನೆಗೆ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬುಧವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕೊಡುಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಇತರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರಯಾಣವು ತುಂಬಾ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಆದಾಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.