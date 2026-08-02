ಬುಧನನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ, ಸಂವಹನ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಗಣಿತ, ಮಾತು, ಬರವಣಿಗೆ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರಂಭ: ಆಗಸ್ಟ್ 2, ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷ
ಅಂತ್ಯ: ಆಗಸ್ಟ್ 22ರಂದು (ಈ ದಿನ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಪ್ರವೇಶ)
ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ತುಲಾ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಬುಧ ಗೋಚರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ, ಕಿವಿ ಬಳಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 21ದಿನ ಕಪ್ಪು ಬೊಟ್ಟು ಇಡಿ!
ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕಂಕಣಬಲ! ಮದುವೆಯಾಗಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
Chanakya Niti ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ತೃಪ್ತಿಯೇ ಸಿಗಲ್ಲ
ರಾವಣ ಸಂಹಿತೆ: ಹಾವು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಧಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸತ್ಯ