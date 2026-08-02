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ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರವೇಶವಾಗಲಿದೆ ಬುಧ?

festivals Aug 02 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:stockPhoto
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ಬುಧ ಗೋಚರ

ಬುಧನನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ, ಸಂವಹನ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಗಣಿತ, ಮಾತು, ಬರವಣಿಗೆ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

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ಬುಧ ಗೋಚರ ಸಮಯದ ಏನು?

ಆರಂಭ: ಆಗಸ್ಟ್ 2, ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷ

ಅಂತ್ಯ: ಆಗಸ್ಟ್ 22ರಂದು (ಈ ದಿನ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಪ್ರವೇಶ)

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ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಲಾಭ?

ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ತುಲಾ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ.

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ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಬುಧದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

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