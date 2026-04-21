- Home
- Astrology
- ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗ, ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಕರ್ಕ ರಾಶಿ ಜೊತೆ 6 ರಾಶಿಗೆ ಗುರುನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ
ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗ, ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಕರ್ಕ ರಾಶಿ ಜೊತೆ 6 ರಾಶಿಗೆ ಗುರುನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ
Guru Gochar 2026 In Kark Rashi ಜೂನ್ 2 ರಂದು ಗುರು ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, ಶುಭವಾದ ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಗುರು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಲಗ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಾನವು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಕೆಲವು ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲಾಭದ ಮನೆಯಾದ 11 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉನ್ನತ ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಇರುವುದರಿಂದ, ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವಾಹನ ಹೊಂದುವ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
2026 ರ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ 9 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರು 9 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಅವರ ಕಡೆ ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿರುವ ಗುರುವಿನ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಜೂನ್ 2 ರಂದು ಗುರುವು ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಐದನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಗುರುವು ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಗುರುವು ಶುಭ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಗುರುವಿನ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ, ವಾಹನ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಗುರುವಿನ ಈ ಸಂಚಾರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹದ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.