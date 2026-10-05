20 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕರ್ಮಾಧಿಪತಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ತಿರುವು !
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಾಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋಗವು ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನಯೋಗ ಹಾಗೂ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ.
Astrology
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ನವಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಶುಭ ಗ್ರಹ ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಕಾರಕ ಶನಿ ಭಗವಾನ್ ಸೇರಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಪರೂಪದ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುವ ಈ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇರಲಿದ್ದು, ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ.
ಪುತ್ರ ಕಾರಕ ಮತ್ತು ಧನ ಕಾರಕ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಭಗವಂತನನ್ನು 'ಪುತ್ರ ಕಾರಕ' ಮತ್ತು 'ಧನ ಕಾರಕ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶನಿ ದೇವನನ್ನು 'ಆಯುಷ್ಯ ಕಾರಕ' ಮತ್ತು 'ಜೀವನ ಕಾರಕ' ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಶುಭ ಸಂಯೋಗದಿಂದ 'ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ' ಮತ್ತು 'ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋಗ' ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುವ ಈ ಶುಭ ಯೋಗದಿಂದ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಾನ (5ನೇ ಮನೆ), ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನ (9ನೇ ಮನೆ) ಮತ್ತು ಲಾಭ ಸ್ಥಾನ (11ನೇ ಮನೆ) ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ, ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನ ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ವೃತ್ತಿಪರ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಭಾರಿ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ. ಪೂರ್ವಿಕರ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೆರವು ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವ ಶುಭ ಯೋಗವಿದೆ.
ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ: ವೈದ್ಯಕೀಯ, ರಾಸಾಯನಿಕ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳು, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಬಹುದು.
ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ: ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಮುರುಗನ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸ್ಕಂದ ಷಷ್ಠಿ ಕವಚ ಪಠಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 7ನೇ ಮತ್ತು 11ನೇ ಮನೆ ಶುಭವಾಗುವುದರಿಂದ, ಸಂಗಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿಬರುತ್ತವೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ: ಆಡಿಟಿಂಗ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಸಂವಹನ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ: ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಹಸಿರು ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು-ಶನಿ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಲಾಭ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು 10ನೇ ಮನೆ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಣ ಕೈಸೇರಲಿದೆ.
ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ: ಆಭರಣ ಮಾರಾಟ, ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ, ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ.
ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ: ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಗೆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಶುಭ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಶಿನಾಥ ಗುರುವಿನ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಶನಿಯ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳಲಿದೆ. ನೀವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಬಯಸಿದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ: ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ.
ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ: ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕಡು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಗುರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕಡಲೆಕಾಳು ಸುಂಡಲ್ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿದರೆ ಯೋಗ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಾನ (5ನೇ ಮನೆ) ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಾಗದವರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಾಧಿಪತಿ ಯೋಗದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ: ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರ, ಹಾಲು ಮತ್ತು ದ್ರವ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ, ಹಡಗು, ಕಡಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುವಿರಿ.
ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ: ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಅಮ್ಮನವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕರ್ಮ ದೋಷಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಯೋಗದ ಫಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳು
- ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಗೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸಬೇಕು.
- ಶನಿವಾರದಂದು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
- ಅನಾಥರು ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗುರು-ಶನಿ ಯೋಗದ ಫಲ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುವ ಈ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮೃದ್ಧ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ!
Disclaimer: ಇದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ.