ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5, 2026, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸ್ಥಾನವು ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಬಹು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಭಯಭೀತರಾಗುವ ಬದಲು, ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಬಹುಕಾಲದ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುವ ಸಮಯ. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪದಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆರಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರಬಹುದು, ಅದನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಹಳೆಯ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಮತ್ತೆ ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೂರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಒಲವು ತೋರುತ್ತೀರಿ. ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವು ನಿಮಗೆ ಆಂತರಿಕ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಬಗೆಹರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.
ಸಿಂಹ:
ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಅಥವಾ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಮನೆ ಅಲಂಕಾರ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಉತ್ಸುಕರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಹಣದ ಮರಳುವಿಕೆಯ ಭರವಸೆಯೂ ಇದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ. ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕಲಿಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಸಹೋದರ ಅಥವಾ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನೀವು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತೀರಿ. ಹಿರಿಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುವುದು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ವಿಭಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಆತುರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾಳಜಿಗಳು ಕೆಲವು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸದ ಚಿಂತೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಹ್ಲಾದಕರ ದಿನವಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನವು ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಆದರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ನೀವು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು, ಇದು ಜನರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಲಹೆ ಕೇಳಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏರಿಳಿತಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಮೀನ:
ಇಂದು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಸೂಯೆ ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹವ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸಮಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.