ಶನಿ ಮಾರ್ಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ : ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರ ನಂತರ 4 ರಾಶಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಬದಲು, ಅಧಿಕಾರ ಯೋಗ!
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಶನಿ ಭಗವಾನ್ ವಕ್ರ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ 4 ರಾಶಿಯವರ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ.
ವಕ್ರ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಶನಿ ಭಗವಾನ್
ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ರಿಂದ 4 ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನ ಶನಿ ಭಗವಾನ್ ವಕ್ರ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಶನಿಯ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶನಿ ಭಗವಾನ್ ಕರ್ಮಫಲ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀಡುವವನು. ಶನಿಯ ವಕ್ರ ನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ವಕ್ರ ನಿವೃತ್ತಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತದೆ. ಶನಿ ನಿಮ್ಮ 10ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಕ್ರ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಈ 10ನೇ ಮನೆ ಉದ್ಯೋಗ, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಯ. ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಆ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲ ಬರಲಿದೆ. ಶನಿ ಭಗವಾನ್ ನಿಮ್ಮ 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಕ್ರ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಮಗೆ ಏಳೂವರೆ ಶನಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ವಕ್ರ ನಿವೃತ್ತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ತರುತ್ತದೆ. ಶನಿ ನಿಮ್ಮ 9ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಕ್ರ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಈ 9ನೇ ಮನೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಧರ್ಮ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
Disclaimer: ಇದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ.