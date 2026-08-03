ವರುಣ-ಗುರು ಯೋಗ: 4 ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ ಸುಖ , ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ!
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವರುಣ-ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಹಣ ಮತ್ತು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭರಪೂರ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ.
Varuna Guru Yoga - ವರುಣ-ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಗುರು ದೇವರನ್ನು ಸಂಪತ್ತು, ಸಂತಾನ, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವರುಣ ದೇವ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಭಾವವು ಜಲಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಹೋದ ಹಣ ಮತ್ತು ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದ್ದ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕೈ ಸೇರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣದ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ವರುಣ-ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿರುವ ಮೊದಲ ರಾಶಿ ಇದಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬರಬೇಕಾದ ಹಣಕಾಸು ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿಬರಲಿದೆ. ಕಲೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಹರಿವು ಸಿಗಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ದೀರ್ಘಸಾಲದಿಂದ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಹಣ ಮರಳಿ ಬರಲಿದೆ. ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪುನರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸಾಲದ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಬರಲು ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿವೆ. ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಪೂರ್ವಿಕರ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಲಿವೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಂಭ್ರಮ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ ವಿವಾಹಯೋಗ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಜಲ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆಡಿ ಪೆರುಕ್ಕು ಶಕ್ತಿ ಸೇರಿ ಭರಪೂರ ಲಾಭ ನೀಡಲಿದೆ. ಹೊಸ ಭೂಮಿ, ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಸಾಗಲಿದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದ ಗೊಂದಲಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿರಿ.
ಇತರೆ ರಾಶಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು?
ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ 4 ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಮೇಷ, ಮಿಥುನ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ಧನು, ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನದಂದು ಸಾಧಾರಣ ಮತ್ತು ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಫಲಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಅವಸರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಈ ಶುಭಯೋಗದ ಸರಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳು ಏನು?
ನದಿ ಪೂಜೆ: ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಹತ್ತಿರದ ಪುಣ್ಯ ನದಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಗುರು ಪೂಜೆ: ಗುರುವಾರ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಕಡಲೆಕಾಳಿನ ಮಾಲೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ದಾನ: ಬಡವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವರುಣ ಮತ್ತು ಗುರುಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
Disclaimer: ಇದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಬಳಕೆದಾರರು ಇವನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.