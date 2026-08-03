40 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಿಜವಾದ ಜಾಕ್ಪಾಟ್, ಶನಿ ದೇವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಗಳು ಇವು
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಶನಿ ದೇವರು ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 40 ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಅವರು ಯಶಸ್ಸು, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಶನಿ ದೇವ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿ ದೇವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಶನಿ ದೇವರು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜನರು ಶನಿ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಶನಿಯು ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಗಳು ಯಾವುವು?
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 8,17, 26 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು 8 ರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಶನಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, 8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಶನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿ 8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಯಾಳುಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವದವರು, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ಮನಸ್ಸಿನವರು.
ಕಷ್ಟ
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು - ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯು ಮೊದಲು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅವರು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಂತರ ಶನಿಯು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಯಶಸ್ಸು
ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಯಶಸ್ಸು - ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅದು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತೀಕ್ಷ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ
ತೀಕ್ಷ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಜನರು ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ತೀಕ್ಷ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರು. ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಬಲಿಷ್ಠರು. ಅವರಿಗೆ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪವಾಡಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ.