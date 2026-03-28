ಎನರ್ಜಿ ಕಿಂಗ್ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿದೆ ಆ 'ಮೂಲಾಂಕ', ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಅದೇನಾ?
Ranveer Singh Success Secret: ‘ಧುರಂಧರ್ 2’ ಚಿತ್ರದ ಅಬ್ಬರದ ನಡುವೆಯೇ, ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ರಹಸ್ಯ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಆ ವಿಶೇಷ ಮೂಲಾಂಕ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಎಂಬುದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಲಾಂಕ 6 ಕಾರಣ
ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಎನರ್ಜಿ ಕಿಂಗ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸತತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದ ಪ್ರಭಾವ ಅಡಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅವರ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ನಟನೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಈ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಮೂಲಾಂಕ 6 ಕಾರಣವಂತೆ!
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೂಲಾಂಕ 6ರ ನಂಟು
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 6, 15 ಅಥವಾ 24 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೂಲಾಂಕ '6' ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಜುಲೈ 6 ರಂದು ಜನಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಮೂಲಾಂಕವೂ ಸಹ 6 ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು 'ಶುಕ್ರ' ಗ್ರಹ (Venus) ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನು ಪ್ರೇಮ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಮೂಲಾಂಕದವರ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ
ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯವರು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮಾತು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆ ಜನರನ್ನು ಬೇಗನೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ
ಇವರು ನೋಡಲು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ, ಸ್ವಭಾವತಃ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು
ಮೂಲಾಂಕ 6 ರ ಜಾತಕದವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಹಣದ ಕೊರತೆ ಕಾಡುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಇವರು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಇವರು ಇದೇ ಮೂಲಾಂಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು
ಈ ಮೂಲಾಂಕದವರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರುತ್ತಾರೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಂತೆಯೇ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಮೂಲಾಂಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು.
ಇವರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಯಾವುವು?
ಮೂಲಾಂಕ 6 ಹೊಂದಿರುವವರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಸೃಜನಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ.
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ.
ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡೆಕೋರೇಶನ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚ.
ಇವರು ತುಂಬಾ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.