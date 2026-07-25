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- Chaturmas Rules: ಚಾತುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ದೂರಾನೆ ಇರಿ… 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನವೇ ಬದಲು
Chaturmas Rules: ಚಾತುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ದೂರಾನೆ ಇರಿ… 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನವೇ ಬದಲು
Chaturmas Rules: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಚಾತುರ್ಮಾಸವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸ, ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸಮಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಚಾತುರ್ಮಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಚಾತುರ್ಮಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರದು?
ಚಾತುರ್ಮಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸದ್ಗುಣಶೀಲ ನಡವಳಿಕೆ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ?
ಆಷಾಢ ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ (ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿ) ಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ (ದೇವುತಾನಿ ಏಕಾದಶಿ) ಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಈ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವು ಯೋಗನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ.
ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ಮದುವೆಗಳು, ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಸಮಾರಂಭಗಳು, ಕ್ಷೌರ ಸಮಾರಂಭಗಳು, ನಾಮಕರಣ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾತು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯಮ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಚಾತುರ್ಮಾಸವನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸುಳ್ಳು, ಕೋಪ, ದುರಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ
ಚಾತುರ್ಮಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಾಂಸ, ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ತಾಮಸಿಕ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಹುರಿದ, ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಐಷಾರಾಮಿಗಳಿಂದ ದೂರ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಐಷಾರಾಮ ಜೀವನ, ಅನಿಯಮಿತ ದಿನಚರಿ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಲೌಕಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಸಾಧಾರಣ ಜೀವನವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ. ಆ ಮೂಲಕ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ.
ಈ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ಚಾತುರ್ಮಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಎಲೆಗಳ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲದೆ, ಈ ತರಕಾರಿಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ.