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- ಜಾತಕ ಜುಲೈ 28: ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಇಂದು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ, ಅವರು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಭ
ಜಾತಕ ಜುಲೈ 28: ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಇಂದು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ, ಅವರು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಭ
ಮೇಷ ಕರ್ಕ ಸಿಂಹ ಕನ್ಯಾ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ, ಹಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ:
ಇಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಅಗತ್ಯ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮೊದಲು ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಇತರರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಿವಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಲು ಇದು ಸಮಯ; ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯ ಮಾತುಗಳು ನಿಮಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ರಜೆಯನ್ನು ಸಹ ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಬಯಕೆಯ ಈಡೇರಿಕೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನೀವು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಸಾಲ ಪಡೆದ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು. ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಪ್ಪಂದವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಇಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅನ್ಯಾಯದ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನೀಡಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಇಂದು ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇತರರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಮಿಶ್ರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕವಾದದ್ದನ್ನು ನೀವು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಹ ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮಾತು ಇಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ತುಲಾ
ಇಂದು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಹಠಾತ್ ಸ್ಥಗಿತವು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ವಿಷಾದಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ನಿಶ್ಚಿತ, ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಕೆಲವು ಶತ್ರುಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಚಿಂತನಶೀಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಂದೂಡುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಹೇಳುವ ಮಾತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಇಂದು ಮೋಜು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವಿರಿ. ಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಏರಿಳಿತಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಇತರ ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು, ಅದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕಲಿಯುವಿರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅತಿಥಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮೀನ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವೆ ಹಂಚಿಹೋಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರೊಬ್ಬರಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು.