Chandra Grahan: ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಮಾಡಿ
Chandra Grahan: ಇಂದು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ, ಗ್ರಹಣವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:20 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡೋಣ.
ಇಂದು ರಕ್ತ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ
ಮಾರ್ಚ್ 3, ಇಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾಗಿದೆ.. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:20 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ. ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲವಾಗುತ್ತವೆ, ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಅಥವಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ, ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೋಡೋಣ.
ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ.
ಈ ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ
ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಗಾ ಜಲ ಸೇರಿಸಿ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಗಂಗಾ ಜಲವನ್ನು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳು ತೊಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾನದ ನೀರಿಗೆ ಗಂಗಾ ಜಲ ಸೇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಗಂಗಾ ಜಲ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ
ಸ್ನಾನದ ನಂತರ, ಮನೆಯಾದ್ಯಂತ ಗಂಗಾ ಜಲವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಗಂಗಾ ಜಲವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಾದ್ಯಂತ ಗಂಗಾ ಜಲವನ್ನು ಅಥವಾ ತುಳಸಿ ಹಾಕಿದ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ದೇವರ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ದೇವರ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಪೂಜಿಸಿ.
ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಸ್ನಾನ
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹ ಶುದ್ಧವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮವೂ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಹಣದ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.