Chanakya Niti: ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ… ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
Chanakya Niti: ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಗು, ಕ್ರಿಯೆ, ಮುಖದ ಚರ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆತ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ
ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ, ಜನರ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವಾರು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಜನರು ಸುಳ್ಳು ವ್ಯಂಗ್ಯ, ಮೋಸ, ನಾಟಕದ ಜೀವನ ಬದುಕುತ್ತಿರುವಾಗ, ಚಾಣಕ್ಯನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆಯುಧವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎದುರಿಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ.
ಜನರ ಮಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ತಮ್ಮ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಜವಾದ ಗುರುತು ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಅವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ನೀವು ಕೇಳಲು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಂಗಾತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ, ಅವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬಿ.
ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ
ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆತ್ಮದ ಕಿಟಕಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮರೆಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಿಟುಕಿಸುವುದು, ದಿಟ್ಟಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಅಥವಾ ದೂರ ನೋಡುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ. ಹಿಗ್ಗಿದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಉತ್ಸಾಹ ಅಥವಾ ವಂಚನೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮಿಟುಕಿಸುವುದು ಅಥವಾ ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ.
ದುರ್ಬಲ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಹೇಳುವಂತೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಜವಾದ ರೂಪವು ಅವನ ಸಮಾನರೊಂದಿಗೆ ಅವನ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದುರ್ಬಲರೊಂದಿಗೆ ಅವನ ನಡವಳಿಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮಾಣಿಗಳು, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್, ಚಾಲಕರು, ಸಹಾಯಕರು, ಅಪರಿಚಿತರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೌರವಿಸುವ ಹಾಗೂ ದುರ್ಬಲರೊಡನೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಜನ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೂ ಸಹ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರಿಂದ ದೂರ ಇರಿ.
ನಗುವಿನ ಹಿಂದಿನ ಗುಪ್ತ ಅರ್ಥ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಹೇಳುವಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಗು ಅವರ ನಿಜವಾದ ಗುರುತನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ನಗು ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ, ಮುಖದಾದ್ಯಂತ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಯಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿರಹಿತವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಬಲವಂತದ ನಗು ಗುಪ್ತ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರು ನೀವು ಬೀಳುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇತರರನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುವ ಆದರೆ ಸ್ವಯಂ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೊಕ್ಕಿನ ಮತ್ತು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತರು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಅವರ ಮೌನದಲ್ಲಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಿಸುವವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವವನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ.
ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡುವವರು
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡುವವರನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡುವವರು, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರಿ.