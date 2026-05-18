ಅಪರೂಪದ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶನಿ ತನ್ನ ಪಥ ಬದಲು, ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಶನಿಯು ಈ ರಾಶಿಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಅವಧಿಯು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುವರ್ಣಯುಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗುವ ಬಲವಾದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಂತ ಹಣ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮರಳುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸತಿಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಮುಂದುವರಿದರೂ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ. ಶನಿಯು ಬುಧ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ಸಾಡೇ ಸತಿಯ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.