Chanakya Niti: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಎಡವುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ.
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ: ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಜನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ
ಜನರಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಒಳಗೆ ಶೂನ್ಯತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ವೇಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾವನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವು ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವುದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವೇ? ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಅವರ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇದೆ. ಒಂಟಿತನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಪರಿಣಾಮವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಜನರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಓಡುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಒಂಟಿತನವು, ಒಳಗಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರಿಗೆ ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತು. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯು ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ನಡವಳಿಕೆಯು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಮುರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇಂದಿನ ಬ್ಯುಸಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಸಹ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಅತಿಯಾದ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಸಂಬಂಧ ದುರ್ಬಲ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ, ಜನರು ಕ್ರಮೇಣ ಅವರಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿ, ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಇತರರನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು
ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೇವಲ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದಲ್ಲ, ಕೇಳುವುದರಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದಿದ್ದರೆ, ಆ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆಯೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿ.
ಕೋಪ: ಸಂಬಂಧಗಳ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್
ಕೋಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ., ಆದರೆ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸವಾದರೆ, ಅದು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು.. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು - ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜನರನ್ನು ದೂರವಿಡಬಹುದು. ಊಹಿಸಿ, ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೋಪಗೊಂಡರೆ, ನೀವು ಅವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಹಿಸುತ್ತೀರಿ?
ನಂಬಿಕೆಯ ಕೊರತೆ
ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧ ದೂರ ಆಗುತ್ತದೆ.. ನಂಬಿಕೆಯೇ ಸಂಬಂಧದ ಅಡಿಪಾಯ. ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇತರರನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸಿದರೆ, ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಸಂಬಂಧವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹವಾಗಿರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ, ಅಂತಹ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ,ಆವಾಗ ನೀವು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗುವಿರಿ.
ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ದುರಹಂಕಾರದ ಸಂಕೇತ
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಆದರೆ ಅದು ದುರಹಂಕಾರವಾಗಿ ಬದಲಾದಾಗ ಹಾನಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಇತರರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಜನರು ಇತರರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯಾರೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಾನತೆಯ ಭಾವನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯು ಜನರನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಜನರನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ದೂರು ನೀಡಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯೂ ಹೊರೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವುದರಿಂದ ಜನರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.