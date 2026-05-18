ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳು ಈ ರಾಶಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ, ಅನುಕೂಲಕರ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಅಚಲ ಅದೃಷ್ಟ!
Six zodiac signs are going to see good luck ಗುರು, ಶುಕ್ರ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಅಪರೂಪದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಆರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಅಚಲ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಇನ್ನೂ ಐದು ತಿಂಗಳು ತನ್ನ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಗುರು, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನವು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಬಲದಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ಸಂತೋಷ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ.
ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧನು ಶುಭ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಒತ್ತಡಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳು ಪೂರೈಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಗುರುವು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಅನುಕೂಲಕರ ಪ್ರಭಾವವೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪಾರ ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೀವನವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹೊಂದುವ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಮಂಗಳ, ಶನಿ, ಗುರು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜೀವನವು ಕ್ರಮೇಣ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಯೋಜಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕಷ್ಟಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರದಿರಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವನಶೈಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಶನಿ, ಗುರು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧರು ವರ್ಷವಿಡೀ ಅನುಕೂಲಕರ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜೀವನವು ಶಾಶ್ವತ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹಸಿರು ಉದ್ಯಾನದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ.
ಮೀನ
ಈ ರಾಶಿಯವರು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಶನಿ ದೋಷದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಜೀವನವೂ ಉನ್ನತ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಸ್ವಭಾವ.