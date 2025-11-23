ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು ಬೇರೆಯವರ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಹಿಸಲ್ಲ, ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ
ಅಸೂಯೆ ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲೆಂದು ಶ್ರಮಿಸುವವರೇ. ಕೆಲವರಂತೂ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಸಿಗುವ ಸಂತೋಷ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲೂ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಅಸೂಯೆಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆಪಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದಲೇ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಎಂದಲ್ಲ. ಅವರ ಅಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಸೂಯೆ ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರರಿಂದಲೂ ಅದನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಯಾರಾದರೂ ತಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ಅವರು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಅಸೂಯೆಪಡಬಹುದು. ಅವರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಇತರರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಅಸೂಯೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಅಸೂಯೆಯನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಯೋಧರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತರಾಗಿದ್ದರೂ ಇತರರು ತಮಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಾಗ ತುಂಬಾ ಚಂಚಲರಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರ ಬಲವಾದ ಅಹಂಕಾರವು ಇತರರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ತೀವ್ರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು, ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಕಠಿಣ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ಬೇರೆಯವರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ ನಿರಾಶೆ ಅಥವಾ ಕಹಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸಹಜವಾದಂತೆಯೇ ಇತರರು ಅದೃಷ್ಟದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಸಹ ಸಹಜ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಂದ ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಇತರರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸದಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಹೊಗಳದಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಗೇ ಕಳಂಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಅದು ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಅಸೂಯೆಯ ಭಾವನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ, ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಹರು ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಅಸೂಯೆಯ ಭಾವನೆ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.