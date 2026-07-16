ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೂರಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೇ ಹಾಗೆ; ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳಿವು
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಠಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವ ಗುಣಗಳೂ ಇವೆ ಅಂತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು
ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ತಾಳ್ಮೆಯುಳ್ಳವರು, ನಂಬಿಕಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವವರು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳು ಹಲವು ಬಾರಿ ಅವರಿಗೇ ಸಂಕಷ್ಟ ತರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಶಾಂತರಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇತರರು ಗಮನಿಸದ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅಡಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಹಠಮಾರಿತನ... ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ!
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಮಾರಿತನವೂ ಒಂದು. ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಕುಟುಂಬದವರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದವರು ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರೂ, ತಮ್ಮ ಮಾತೇ ಸರಿ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗುಣ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿಸಬಹುದು. ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೊಸ ಕೆಲಸ, ಹೊಸ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜೀವನಶೈಲಿಯಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಭ್ಯಾಸವಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ನೋವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಪೊಸೆಸಿವ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ವಭಾವ ಪ್ರೀತಿ ತೋರುವುದರಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಾರೂ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದುವೇ ಅತಿಯಾದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಚಟವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು, ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೆ
ಸುಂದರವಾದ ವಸ್ತುಗಳು, ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರ, ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, ಕೆಲವರು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಿಂತ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಗುಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವವರಾದರೂ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೋಮಾರಿತನಕ್ಕೂ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸುಖಭೋಗದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವಾಗ, ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಮುಂದೂಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸುರಕ್ಷತೆ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಈ ಗುಣ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೇ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ಗುಣ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರೂ ಹೀಗೆಯೇ ಇರುತ್ತಾರಾ?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಾಗುವ ಈ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣ, ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದರೂ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಹಠಮಾರಿತನ, ಸೋಮಾರಿತನ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಶಾಂತರಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ.