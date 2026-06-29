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- ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಶನಿ-ಗುರುನಿಂದ 3 ರಾಶಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಹಣ ಉಳಿಸಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ
ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಶನಿ-ಗುರುನಿಂದ 3 ರಾಶಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಹಣ ಉಳಿಸಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ
Shani dev Astrology news in july ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಗಳು 3 ರಾಶಿಗಳ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆಯೇ?
ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಶನಿ-ಗುರು ಗ್ರಹಗಳಿಂದ 3 ರಾಶಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ 2026 ತಿಂಗಳು ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಶನಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವರುಗಳ ಗುರು ಗುರು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಗುರು ಮೊದಲು ಜುಲೈ 15 ರಂದು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಜುಲೈ 27 ರಂದು ಶನಿ ತನ್ನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ, ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ 2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿರಾಶೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುಗ್ರಹವು ಧನು ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಆತುರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಶನಿಯು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ. ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾದಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡಬಹುದು.