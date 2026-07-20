XL, XXL, XSಯಲ್ಲಿರುವ 'X' ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? 99% ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್
ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ XS, S, M, L, XL, XXL ಎಂಬ ಸೈಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ XL ಮತ್ತು XXL ನಲ್ಲಿರುವ 'X' ಅಕ್ಷರ ನಿಜವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?
XS, S, M, L, XL, XXL
ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ XS, S, M, L, XL, XXL ಎಂಬ ಸೈಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ XL ಮತ್ತು XXL ನಲ್ಲಿರುವ 'X' ಅಕ್ಷರ ನಿಜವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರಲಿ, ಈ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಯೇ ಇರುತ್ತೀರಿ. S, M ಮತ್ತು L ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 'X' ಅಕ್ಷರದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
'X' ಎಂದರೆ ಏನು?
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, 'X' ಎಂದರೆ "Extra" (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಎಂಬ ಅರ್ಥ.
ಅದರ ಪ್ರಕಾರ:
XS = Extra Small (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಣ್ಣ)
S = Small (ಸಣ್ಣ)
M = Medium (ಮಧ್ಯಮ)
L = Large (ದೊಡ್ಡದು)
XL = Extra Large (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೊಡ್ಡದು)
XXL = Extra Extra Large (ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು)
ಅಂದರೆ, 'X' ಎಂಬುದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು 'X' ಇರುತ್ತದೆಯೋ, ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
XL ಮತ್ತು XXL ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆಯೇ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ XL ಗಾತ್ರದ ಶರ್ಟ್ಗಳು 42 ರಿಂದ 44 ಇಂಚಿನ ಎದೆಯ ಅಳತೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. XXL ಗಾತ್ರವು 44 ರಿಂದ 46 ಇಂಚಿನ ಎದೆಯ ಅಳತೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಅಳತೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಗಾತ್ರದ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ Size Chart ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ ಅನೇಕ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅಡಗಿರುತ್ತವೆ. ಬಟ್ಟೆಯ ಸೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ 'X' ಅಕ್ಷರದ ಅರ್ಥವೂ ಅಂತಹ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ XL ಅಥವಾ XXL ಎಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಗೊಂದಲಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ. 'X' ಎಂದರೆ "Extra" ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ XL = Extra Large, XXL = Extra Extra Large, XS = Extra Small ಎಂಬುದೇ ಅದರ ಸರಳ ಅರ್ಥ.
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