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- ಹುಬ್ಬುಗಳು ಹೇಗೇಗೋ ಇದೆ ಎನ್ನೋ ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ; ಈ 4 ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಐಬ್ರೋ ಪಡೆಯಿರಿ
ಹುಬ್ಬುಗಳು ಹೇಗೇಗೋ ಇದೆ ಎನ್ನೋ ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ; ಈ 4 ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಐಬ್ರೋ ಪಡೆಯಿರಿ
ತೆಳುವಾದ ಅಥವಾ ಆಕಾರವಿಲ್ಲದ ಹುಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹಲವು ಉಪಾಯಗಳಿವೆ. ಹುಬ್ಬು ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಸ್ಪೂಲಿ ಬ್ರಷ್, ಕನ್ಸೀಲರ್ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬು ಜೆಲ್ ಬಳಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಹುಬ್ಬುಗಳಿಗೆ ದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದೊಂದು ಶೇಪ್
ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹುಬ್ಬುಗಳು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶೇಪ್ ಕೊಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸುಲಭದ ಉಪಾಯ ಬಳಸಿದರೆ ಹುಬ್ಬುಗಳ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತವೆ.
ಹುಬ್ಬು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಳಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಹುಬ್ಬುಗಳು ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗಿರಲಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಉದ್ದವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಹುಬ್ಬು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ನೀವು ಕಪ್ಪು ಹುಬ್ಬುಗಳು, ಕಪ್ಪು ಹುಬ್ಬು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಂದು ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕಂದು ಹುಬ್ಬು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಪೂಲಿ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಆಕಾರ ಮಾಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಹುಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಆಕಾರ ಮಾಡಲು ಸ್ಪೂಲಿ ಬ್ರಷ್ ಬಳಸಿ. ಯಾವುದೇ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬಲು, ಕೂದಲನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಥವಾ ಪೌಡರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹುಬ್ಬುಗಳನ್ನು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೂಲಿ ಬ್ರಷ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಕನ್ಸೀಲರ್ ಅಥವಾ ಹೈಲೈಟರ್ ಬಳಸಿ
ಹುಬ್ಬುಗಳ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿ ಕನ್ಸೀಲರ್ ಅಥವಾ ಹೈಲೈಟರ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ತೆಳುವಾದ ಹುಬ್ಬುಗಳು ಸಹ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹುಬ್ಬುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಹುಬ್ಬು ಜೆಲ್ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹುಬ್ಬು ಮೇಕಪ್ಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬು ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹುಬ್ಬುಗಳು ವಿರಳವಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಚದುರಿಹೋಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಪಾರದರ್ಶಕ ಹುಬ್ಬು ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಈ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲುಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬುಗಳಿಗೆ ಆಕಾರದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕಪ್ಪಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಹುಬ್ಬುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಪ್ಪಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಆಕಾರ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ, ತೆಳುವಾದ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಹುಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಲು ಕೆಲವು ಮೇಕಪ್ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.
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