ಸಿಂಪಲ್ & ಸ್ಟೈಲಿಶ್! ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸೋ 6 ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು
ಮಿನಿಮಲ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಡಿಸೈನ್ಗಳು: ಇಲ್ಲಿವೆ 6 ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಡಿಸೈನ್ಗಳು. ಇವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಔಟ್ಫಿಟ್ಗೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಾರ್ಟಿಗಳವರೆಗೂ ಇವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಗಲ್ ಚೈನ್ ಇರುವ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ
ಸಿಂಗಲ್ ಚೈನ್ ಇರುವ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ತುಂಬಾ ಸರಳ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದ ಉಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಫೀಸ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು. ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಇರುವ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ (ನೇತಾಡುವ ಆಭರಣ) ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಚಾರ್ಮ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಚೈನ್
ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ
ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ಬಯಸುವುದಾದರೆ, ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಸಿಂಗಲ್ ಚೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಎಥ್ನಿಕ್ ವೇರ್ ಜೊತೆ ಧರಿಸಬಹುದು. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ಕಾಲಿಗೆ ಧರಿಸಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಗೋಲ್ಡ್-ಟೋನ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ
ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ಹೊಂದಿರೋ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ
ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದು, ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಪೈಪ್ ಲಟ್ಕನ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಉಡುಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು
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