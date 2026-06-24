ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಲು ನೀವು ಬಳ್ಳಿಯ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವ ಇಂತಹ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಓಲೆಗಳು ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಡೈಮಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ನ ಓಲೆಗಳು ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಓಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಸಲ್ವಾರ್-ಸೂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
ಗೋಲ್ಡ್ ರೋಸ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಬಳ್ಳಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಓಲೆಗಳು ಸೀರೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ನೆಕ್ಪೀಸ್ ಕೂಡ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
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