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200 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಈ ಓಲೆಗಳು ಸೀರೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ!

ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೆಲವು ಟ್ರೆಂಡಿ ಓಲೆಗಳ ಡಿಸೈನ್. ಇವು 200 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.
fashion Jun 24 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:pinterest
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ಬಳ್ಳಿಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಲು ನೀವು ಬಳ್ಳಿಯ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವ ಇಂತಹ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

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ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಓಲೆಗಳು ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.

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ಡೈಮಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್

ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಡೈಮಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಓಲೆಗಳು ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

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ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಓಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಸಲ್ವಾರ್-ಸೂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.

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ಗೋಲ್ಡ್ ರೋಸ್ ಬಳ್ಳಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಓಲೆ

ಗೋಲ್ಡ್ ರೋಸ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಬಳ್ಳಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಓಲೆಗಳು ಸೀರೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ನೆಕ್‌ಪೀಸ್ ಕೂಡ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

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