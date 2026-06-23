ಕೆಂಪು ತುಟಿಯ ಸ್ಟಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಂಕಿ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ಜೆನ್ ಜಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಇಂತಹ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಪಿಂಕ್ ಲಿಪ್ ಸ್ಟಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರಳಿನ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಇರುವ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಯನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ, ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಅದರ ಮೇಲೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಇಯರಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೇರೆಲ್ಲಾ ಸ್ಟಡ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.
ನೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟಡ್ ಜೊತೆಗಿನ ಲಿಪ್ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಪಿಂಕ್ ಶೇಡ್ನ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಮೂರು ತುಟಿಯ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಆದರೂ ಸೆನ್ಸುಯಲ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಪಿಂಕ್ ಲಿಪ್ ಸ್ಟಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಓವರ್ ಪವರ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಕೆಂಪು ಲಿಪ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಚೈನ್ ಲಿಪ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ನ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
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