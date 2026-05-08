ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ನಂಬರ್ 1 "ಶಾಪಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್", ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ನೀರಿನಂತೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ
Mulank 6 3 5 their shopaholic ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ನೀರಿನಂತೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
6 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ 6 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 6, 15 ಅಥವಾ 24 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರನ್ನು 6 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸೊಗಸಾದ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 3
ಸಂಖ್ಯೆ 3 (3, 12, 21, 30) - ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ.ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಜನರು ತುಂಬಾ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 5
ಸಂಖ್ಯೆ 5 (5, 14, 23): 5 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬುಧ ಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಮೂಲಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
