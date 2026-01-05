ಕೃತಕ ಉಗುರುಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ 35 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (ಸುಬುಂಗುವಲ್ ಮೆಲನೋಮಾ) ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಲು ಬಳಸುವ ಯುವಿ ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೇ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿಯವರೆಗೂ ಇರುವ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನೆ ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಕೃತಕಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಂದು ಇದು ಮಹಿಳೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪುರುಷರಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಥ ಕೃತಕ ಅಂದಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಲಿನ ಉಗುರು ಅಂದಗೊಳಿಸುವವರೆಗೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೃತಕಗಳೇ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯರನ್ನು ನೋಡಿ ತಾವೂ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡು ದುಡಿಯುವ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಾಲು ಶೃಂಗಾರಕ್ಕೆ ಮೀಸಲು ಇಡುವ ದೊಡ್ಡ ಮಹಿಳಾ ವರ್ಗವೇ ಇದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೇಲ್ಪಾಲಿಷ್, ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯಿಂದಲೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದಾಗಲೇ ಬಹಳ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಉಗುರು
ಇದೀಗ ಶಾಕಿಂಗ್ ವರದಿಯೊಂದು ಬಂದಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಕೃತಕ ಉಗುರು ಅಂದರೆ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಅಪರೂಪದ ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಇದು ಬಹಳ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸುಬುಂಗುವಲ್ ಮೆಲನೋಮಾ (Subungual Melanoma) ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಉಗುರುಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸುವುದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆಲಿ ಪಾಲಿಶ್ನಿಂದ ಉಲ್ಬಣ
ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಉಗುರುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಬಳಸುವ UV ದೀಪಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಕಾರಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ, ಈ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಉಗುರು ಬಳಕೆಯೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಜೆಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಅನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಬಳಸುವ UV ಲೈಟ್ಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಿಸುತ್ತದೆ. ಉಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಗೆರೆಗಳು ಅಥವಾ ಉಗುರು ಬದಲಾವಣೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ತಡವಾಗಿ ಇದು ಪತ್ತೆಯಾಗುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡಬಲ್ಲುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ?
ಉಗುರಿನ ಕೆಳಗೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗದ ಕಪ್ಪು ಗೆರೆ (ಕಂದು, ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ನೀಲಿ). ಉಗುರು ವಿಭಜನೆಯಾಗುವುದು, ಮೇಲೆಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವುದು ಅಥವಾ ಗುಣಪಡಿಸದ ಗಾಯಗಳು ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಬಳಿಕ ಉಗುರುಗಳ ಹೊರಪೊರೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃತಕ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದರೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.