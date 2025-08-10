- Home
ನಿಮಗೂ ಹೀಗಾಗಬಾರದೆಂದರೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ನಮ್ಮ ಲುಕ್ಕೇ ಹಾಳು
Common Makeup Mistakes: ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಕೇವಲ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿ, ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ತಿಳಿದೋ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಲುಕ್ಕೇ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೂ ಹೀಗಾಗಬಾರದೆಂದರೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿದರೂ ಮೇಕಪ್ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ.
ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್
ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಕಪ್ನ ಮೂಲವೇ ಫೌಂಡೇಶನ್. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ತಿಳಿ ಅಥವಾ ಗಾಢವಾದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಆರಿಸಿದರೆ, ಮುಖವು ಅಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಖದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಲುಕ್ಗಾಗಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕೈಯ ಬದಲಿಗೆ ದವಡೆಯ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ.
ಹೆಚ್ಚು ಪೌಡರ್ ಹಾಕುವುದು
ಅನೇಕ ಹುಡುಗಿಯರು ಮೇಕಪ್ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಗಾಢ ಅಥವಾ ಲೂಸ್ ಪೌಡರ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮುಖವನ್ನು ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಪೌಡರ್ ತರಹ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಮೇಕಪ್ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯಲು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಬ್ರಷ್ ಬಳಸಿ. ಇಡೀ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರೆಪಾರದರ್ಶಕ ಪೌಡರ್ ಹಚ್ಚಿ.
ಬ್ರಷ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿರುವುದು
ಮೇಕಪ್ ಬ್ರಷ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪಂಜುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಮೊಡವೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ ಅಥವಾ ಬ್ರಷ್ ಕ್ಲೀನರ್ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಹೆಚ್ಚು ಹೈಲೈಟರ್ ಹಚ್ಚೋದು
ಹೈಲೈಟರ್ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊಳೆಯುವ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದಾಗ, ಮುಖವು ತುಂಬಾ ಹೊಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಕೃತಕವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಕೆನ್ನೆಯ ಮೂಳೆಗಳು, ಮೂಗಿನ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬು ಮೂಳೆಯ ಮೇಲೆ ಹೈಲೈಟರ್ ಅನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ.
ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು
ಒಣಗಿದ ಮತ್ತು ಒಡೆದ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಅದರ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು, ತುಟಿಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ, ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಹಚ್ಚಿ ನಂತರ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಸಿ.