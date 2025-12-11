ನೀವು ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಬದಲು ಹಿಂಭಾಗದ ಬ್ಲೌಸ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಇವು ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಲೆಹೆಂಗಾದೊಂದಿಗೆ ಡೀಸೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಸಾದಾ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ಕ್ರೇಜ್ ಈ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನೀವೂ ಕೂಡ ವಿ-ನೆಕ್ ಮೇಲೆ ರೌಂಡ್ ಬಳೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಹುಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ರಿವೀಲಿಂಗ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಟ್ರೈಯಾಂಗುಲರ್ ಶೇಪ್ ಕೀ-ಹೋಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಟನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗಲವಾದ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಫಿಗರ್ ಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಫೈನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು, ಮಲ್ಟಿ ಡೋರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಧರಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಲೆಟ್ ಶೇಪ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅನ್ನು ಡೋರಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಸೆಕ್ಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಕ್ಯಾಲೋಪ್ಡ್-ವೇವಿ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅಗಲವಾದ ಪಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯು ಕಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೈಪಿಂಗ್ ಇದೆ.
ಪೋಟ್ಲಿ ಬಟನ್ ಕೀ ಹೋಲ್ ಬ್ಲೌಸ್, ಡೀಪ್ ಕಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಓಪನಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟಿ-ಝಾಲರ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಬ್ಯಾಕ್ ಕಟ್ ಔಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೂ ಬೆನ್ನನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ಲೇನ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಶಿಫಾನ್ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಬಹುದು. ತೆಳುವಾದ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೈಪಿಂಗ್ ಲುಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
