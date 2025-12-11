Kannada

1.5 ಮೀಟರ್ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಲರ್‌ನಿಂದ ಹೊಲಿಸಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್

fashion Dec 11 2025
Author: Mahmad Rafik Image Credits:instagram- @blouseneck
ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ 2025

ನೀವು ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಬದಲು ಹಿಂಭಾಗದ ಬ್ಲೌಸ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಇವು ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಲೆಹೆಂಗಾದೊಂದಿಗೆ ಡೀಸೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: instagram- @blouseneck
ರೌಂಡ್ ಬಳೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಹುಕ್‌ ಬ್ಲೌಸ್

ಸಾದಾ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ಕ್ರೇಜ್ ಈ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನೀವೂ ಕೂಡ ವಿ-ನೆಕ್ ಮೇಲೆ ರೌಂಡ್ ಬಳೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಹುಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.

Image credits: instagram- @blouseneck
ಶೇಪ್ ಕೀ-ಹೋಲ್ ಬ್ಲೌಸ್

ರಿವೀಲಿಂಗ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಟ್ರೈಯಾಂಗುಲರ್ ಶೇಪ್ ಕೀ-ಹೋಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಟನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗಲವಾದ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: instagram- @blouseneck
ಡೋರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್

ಫಿಗರ್ ಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಫೈನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು, ಮಲ್ಟಿ ಡೋರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಧರಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಲೆಟ್ ಶೇಪ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅನ್ನು ಡೋರಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಸೆಕ್ಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Image credits: instagram- @blouseneck
ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯು ಕಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೈಪಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಸ್ಕ್ಯಾಲೋಪ್ಡ್-ವೇವಿ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅಗಲವಾದ ಪಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯು ಕಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೈಪಿಂಗ್ ಇದೆ. 

Image credits: instagram- @blouseneck
ಕೀ ಹೋಲ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಪೋಟ್ಲಿ ಬಟನ್ ಕೀ ಹೋಲ್ ಬ್ಲೌಸ್, ಡೀಪ್ ಕಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಓಪನಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟಿ-ಝಾಲರ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: instagram- @blouseneck
ಬ್ಯಾಕ್ ಕಟ್ ಔಟ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಬ್ಯಾಕ್ ಕಟ್ ಔಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೂ ಬೆನ್ನನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ಲೇನ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಶಿಫಾನ್ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಬಹುದು. ತೆಳುವಾದ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೈಪಿಂಗ್ ಲುಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.

Image credits: instagram- @blouseneck

