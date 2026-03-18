ಮದುವೆ-ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೊಳಪು ಪಡೆಯಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ!
ಈಗ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್, ಜೊತೆಗೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಬೇರೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಕೆಲವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ.
Image Credit : Getty
ಶುಭ ಸಮಾರಂಭ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ದುಬಾರಿ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್, ಬ್ಯೂಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ಲೋ ತರಬಹುದು.
ಟೊಮೆಟೊ
ಅನೇಕರು ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಣ ಚರ್ಮ (ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್) ಇರುವವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗಬಹುದು. ಬದಲಾಗಿ, ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ತೆಂಗಿನ ನೀರು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಪೋಷಣೆ ನೀಡಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಲೋ ತರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೂಡ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ. ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ರಸ ತೆಗೆದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬೆರೆಸಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ತೊಳೆದರೆ, ಚರ್ಮ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಹೊಳಪು ತರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಸ
ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ತುಟಿಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂಥವರು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಸವನ್ನು ಹತ್ತಿಯಿಂದ ತುಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಬೀಟ್ರೂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣವು ತುಟಿಗಳನ್ನು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತುಟಿಗಳನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪುದೀನಾ-ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಫೇಸ್ಪ್ಯಾಕ್
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಪುದೀನಾದಂತಹ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಕೂಡ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ರೀತಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗ್ಲೋ ಬರಲು ಇವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಿರಿ.
