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ಎಥ್ನಿಕ್ ಫ್ಯಾಷನ್‌ಗೆ ಗ್ಲಾಮರ್ ಟಚ್ ಬೇಕೇ? ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ!

fashion Jun 11 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:pinterest
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ಫುಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಸೀರೆ

ಸೀರೆಯ ಪೂರ್ತಿ ಬಾರ್ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗಳು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಲುಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

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ಹೆವಿ ಪಲ್ಲು ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಡಿಸೈನ್

ನೀವು ರಾಯಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಬಯಸಿದರೆ, ಹೆವಿ ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಪಲ್ಲು ಹೊಂದಿದ ಸೀರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊಳಪು ದೂರದಿಂದಲೇ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
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ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಸೀರೆ

ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ದಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್‌ನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಈ ಸೀರೆ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನೋಟಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ತಾಜಾತನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
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ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಸೀರೆ

ಹಗುರವಾದ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್‌ನ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಧರಿಸಲು ಆರಾಮದಾಯಕ ಹಾಗೂ ನೋಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.

Image credits: pinterest
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ಸೀಕ್ವಿನ್ ಮತ್ತು ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಂಬೊ

ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೀಕ್ವಿನ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಸೀರೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆಯ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ರಿಸೆಪ್ಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

Image credits: pinterest
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ಬ್ಲೌಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆವಿ ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್

ಸೀರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವಾಗಿಸಲು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡದಿದ್ದರೆ, ಹೆವಿ ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಬ್ಲೌಸ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಸರಳ ಸೀರೆಗೂ ಡಿಸೈನರ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
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ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಸೀರೆ

ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ರಾಜಮನೆತನದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest

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