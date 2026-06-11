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ಫಂಕಿ+ಚಂಕಿ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್: ಇಲ್ಲಿವೆ 6 ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು

ಸದ್ಯದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗಳು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್‌ಗೆ ಒಂದು ಫಂಕಿ ಮತ್ತು ಚಂಕಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಆಕರ್ಷಕ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು.
fashion Jun 11 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:pinterest
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ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ತುಂಬಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿವೆ. ಮಲ್ಟಿ-ಲೇಯರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಕಲರ್‌ಫುಲ್ ಲುಕ್ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಉಡುಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಟೈಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

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ಕಲರ್‌ಫುಲ್ ಚೈನ್ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಉಡುಪುಗಳಾದ ಟೀ-ಶರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಶರ್ಟ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿಯ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಇದರ ಕಲರ್‌ಫುಲ್ ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

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ಕಲರ್‌ಫುಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಕಲರ್‌ಫುಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್‌ಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್, ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಉಡುಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

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ಪಿಂಕ್ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ಗ್ರೀನ್ ಹಾರ್ಟ್

ಹಸಿರು ಹಾರ್ಟ್ ಇರುವ ಪಿಂಕ್ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಉಡುಪುಗಳಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
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ಸ್ಟಾರ್ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಸ್ಟಾರ್ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ನ ಟ್ರೆಂಡಿ ಮತ್ತು ಫಂಕಿ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್‌ಗೆ ಯೂತ್‌ಫುಲ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕಲರ್‌ಫುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಉಡುಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
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ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ವಿತ್ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್

ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಚೈನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಧರಿಸಿ ನೀವು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.

Image credits: pinterest

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